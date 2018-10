New Zealand får måske snart flyvende biler

Elektriske lufttaxaer skal øge sikkerhed og også mindske forurening. De kan lette uden brug af startbane.

Newzealændere vil måske snart kunne hoppe ind i en computerstyret flyvende elektrisk taxa.

Det skyldes, at et af New Zealands luftfartsselskaber ifølge dpa har indledt et samarbejde med Zephyr Airworks i Californien.

Zephyr står bag driften af Cora-fly, som ligner en krydsning mellem et fly og en drone.

- Aftalen er et signal om, at de to selskaber vil gøre flyvninger i computerstyrede elfly til en mulighed for newzealændere, hedder det i en erklæring.

Air New Zealands leder, Christopher Luxon, siger, at luftfartsselskabet ønsker at udnytte nye teknologier til at gøre tilværelsen lettere og samtidig vil udvikle mere miljøvenlige rejseformer.

- Gennem udviklingen af de autonome elektriske lufttaxaer bliver muligheden for at komme fra A til B hurtigt og sikkert bedre. Og samtidig bliver forureningen mindre, siger han.

- En dag bliver det muligt for alle hen over hele kloden at bruge lufttaxaer, siger Zephyr Airworks leder, Fred Reid.

- Vi er endnu ikke nået dertil, men vi viser folk, hvad der er muligt, tilføjer han.

Flyet er blevet udviklet af Kitty Hawk, der er et selskab, som støttes af Googles medstifter Larry Page, og som ledes af Sebastian Thrun.

Thrun har tidligere ledet udviklingen af Googles selvkørende biler som leder af Google X.

Cora's kombination af elektricitet, computerstyring og vertikal start uden brug af startbane er en ny måde at flyve på.

Firmaet siger, at det nye specialiserede software vil gør det muligt for personer uden oplæring at flyve.

Selskabet har i hemmelighed testet deres "flyende biler" siden oktober 2017 i Canterbury regionen på Sydøen i New Zealand.

