New Zealand følger trop med TikTok-forbud i parlamentet

New Zealand slutter sig natten til fredag dansk tid til det væld af lande, som på den ene eller anden måde har begrænset brug af appen TikTok på statens arbejdstelefoner.

Parlamentets servicechef, Rafael Gonzales-Montero, oplyser, at den populære sociale medie-app inden udgangen af marts vil være forbudt på alle telefoner, som har adgang til parlamentets netværk.

- Baseret på de informationer, som vi har, har Parlamentets Service besluttet, at risici ikke er acceptable i New Zealands Parlaments nuværende klima, skriver han i en e-mail til nyhedsbureauet Reuters.

Beslutningen er taget efter rådgivning fra flere eksperter inden for cybersikkerhed og drøftelser internet i regeringen og med andre lande.

I flere ministerier i Danmark må embedsmænd ikke have installeret TikTok på telefoner, som de bruger til deres arbejde.

Folketingsmedlemmer bliver også frarådet det, og visse partier har sågar beordret deres folketingsmedlemmer til at slette appen.

I Storbritannien er appen blevet forbudt på alle telefoner, der er udstedt af staten. Det gælder også USA, hvor ansatte i styrelser har fået frem til udgangen af marts til at slette appen.

I USA har regeringen sågar truet med et regulært forbud mod appen i hele landet, hvis ikke TikToks kinesiske moderselskab, ByteDance, makker ret og sælger dets andel i appen.

Bekymringerne verden over er, at ByteDance har adgang til brugerdata fra hele verdens TikTok-brugere. Der hersker mistanke om, at ByteDance deler den data med den kinesiske regering - noget som Kina gentagne gange har afvist.

ByteDance har dog allerede tidligere erkendt, at dets ansatte i Kina kan tilgå brugerdata om i hvert fald australske TikTok-brugere.

- Vores sikkerhedsafdeling minimerer antallet af personer, der har adgang til data og begrænser det til personer, som har brug for den data for at kunne gøre deres arbejde, sagde ByteDances politiske direktør i Australien, Brent Thomas, sidste år ifølge det australske medie ABC.

- Vi har aldrig videregivet australske brugerdata til den kinesiske regering, vi er aldrig blevet bedt om at videregive australske brugerdata til den kinesiske regering, og vi vil ikke udlevere det, hvis vi blev bedt om det.

/ritzau/