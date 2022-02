New Zealand forsøger at skræmme demonstranter væk med 90'er-hit

Newzealandske myndigheder har lørdag forsøgt at fjerne demonstranter uden for parlamentsbygningen i hovedstaden Wellington ved hjælp af musik.

Nærmere bestemt har myndighederne afspillet et 15-minutter langt loop af hits fra sangeren Barry Manilow samt 90'er-hittet "Macarena" for fulde blæs for at få demonstranterne til at splitte op.

Det skriver BBC.

De hundredvis af demonstranter foran parlamentsbygningen har reageret ved at spille deres egne sange såsom "We're not gonna take it" af Twisted Sister.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge nyhedsbureauet AP er der blot strømmet endnu flere demonstranter til efter myndighedernes musikforsøg.

Protesterne har stået på siden tirsdag, og flere af demonstranterne har slået lejr foran parlamentet.

Torsdag eskalerede demonstrationerne og over 120 personer blev anholdt, da politiet med magt forsøgte at rydde et område for hundredvis af demonstranter.

Siden har der ikke været meldinger om anholdelser, selv om demonstrationerne er fortsat med at vokse.

Demonstranterne er vrede over landets strenge tilgang til coronapandemien.

De er blandt andet utilfredse med den fortsatte nedlukning af landet, selv om coronasituationen er relativt stabil, og 94 procent af alle borgere over 12 år er fuldt vaccineret.

Andre demonstranter er sure over, at det er obligatorisk at blive vaccineret, hvis man blandt andet arbejder i uddannelses- eller sundhedssektoren, i forsvaret eller hos politiet.

Demonstrationerne i Wellington er tilsyneladende blevet inspireret af de igangværende lastbilprotester i Canada.

Således er demonstranterne de seneste dage i stigende grad begyndt at fylde gaderne i hovedstaden med deres lastvogne, biler, autocampere og motorcykler.

Ud over musikken har demonstranterne måttet stå imod silende regn.

Myndigheder også har tændt sprinkleranlæggene på plænerne foran parlamentet, hvor demonstranterne har slået telte op, i forsøget på at få dem væk.

Demonstranterne har svaret igen og dækket sig til med paraplyer og regnslag. De har også gravet små render i plænen for at aflede vandet fra sprinkleranlægget, skriver AP.

/ritzau/