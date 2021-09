New Zealand forsøgte i årevis at udvise srilankaner bag angreb

Regeringen i New Zealand havde i flere år forsøgt at deportere den mand, som fredag udførte et angreb i Auckland og sårede syv personer.

Det udtaler premierminister Jacinda Ardern i en erklæring søndag.

Fredag gik den 32-årige srilankaner Ahamed Aathill Mohamed Samsudeen til angreb på tilfældige mennesker i et supermarked i Auckland. Han blev dog inden for 60 sekunder skudt og dræbt af undercover-betjente, der havde holdt øje med ham konstant siden juli.

Jacinda Ardern fortæller søndag, at immigrationsmyndighederne i New Zealand havde forsøgt at få manden deporteret siden 2018.

Ahamed Aathill Mohamed Samsudeen kom til New Zealand i 2011 på et studentervisum og ansøgte om status som flygtning, oplyser Ardern.

Ansøgningen blev i første omgang afvist, men denne beslutning blev siden omstødt ved en appel. Srilankaneren opnåede flygtningestatus i december 2013.

Politiet fik fokus på manden i 2016, da immigrationsmyndighederne "blev gjort opmærksomme på oplysninger, der fik dem til at tro, at hans flygtningestatus var blevet opnået på et falsk grundlag".

Hans flygtningestatus blev derfor ophævet i 2019, hvorefter han appellerede sin udvisning.

Uden held forsøgte myndighederne at få manden tilbageholdt, mens hans appelsag blev behandlet.

Tre af de syv sårede fra fredagens angreb er søndag fortsat i kritisk tilstand.

Jacinda Ardern fortalte fredag, at angrebet var "inspireret af Islamisk Stats ideologi."

Derudover lovede hun at ændre landets love inden for terrorbekæmpelse.

Også i 2019 blev New Zealand ramt af et angreb. Det skete i byen Christchurch, hvor en bevæbnet mand stod bag et masseskyderi i to moskéer. 51 mennesker blev dræbt.

/ritzau/dpa