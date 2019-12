New Zealand indleder redningsaktion efter vulkanudbrud

Der er fortsat en risiko ved at være på øen efter vulkanudbruddet, melder politikommissær.

Et redningshold har indledt en farlig auktion i forsøget på at bringe alle dødsofre for et vulkanudbrud i New Zealand tidligere på ugen væk fra øen White Island.

- Ofrene vil blive bragt tilbage til fastlandet, og redningsauktionen med at inddrive de otte lig fra øen er begyndt, siger politikommissær John Tims ifølge det newzealandske The Herald.

Familier til ofrene er blevet bragt tæt på øen i båd for at tage imod deres kære.

Fire dage efter vulkanudbruddet er ni mennesker stadig meldt savnet. Otte personer er bekræftet døde, flere af svære brandsår. Det yngste offer var en 13-årig skoledreng fra Australien.

Der befandt sig 47 turister på eller nær vulkanen, da den gik i udbrud.

Risiko, for at vulkanen vil gå i udbrud igen, har betydet, at redningsarbejdere endnu ikke har kunnet bjærge de omkomne fra vulkanøen.

Redningsholdet, der både består af politi og militær, bærer specialudstyr, da dampene på øen kan være farlige at indånde.

- De (redningsholdet, red.) vil gøre alt, hvad de kan for at bringe ligene til fastlandet. Jeg må understrege, at det ikke bliver risikofrit. Der er stadig en risiko, siger John Tims.

Der har været kritik af, at myndighederne ikke tidligere har gjort forsøg på at nå frem til øen.

Broren til en turistguide, der var blandt de første, der blev formodet omkommet på øen, siger til newzealandsk tv, at der i forløbet har været "mangel på ledelse". Det skriver AFP.

/ritzau/AFP