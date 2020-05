New Zealand melder om ingen smittetilfælde for første gang

New Zealand har haft et bemærkelsesværdigt lavt antal coronasmittede og en skrap lockdown-strategi.

New Zealand registrerer ingen nye smittetilfælde med coronavirus det seneste døgn.

Det er første gang siden 16. marts, melder sundhedsdirektør i landet Ashley Bloomfield mandag formiddag lokal tid.

Det samlede antal bekræftede sager i New Zealand er 1137, siger han. 20 smittede er døde i landet, hvor der bor lidt færre end i Danmark.

New Zealand har haft et bemærkelsesværdigt lavt antal coronasmittede sammenlignet med Europa og USA.

Landet er hjulpet af, at det er en afsides østat, der har nemt ved at styre, hvem der kommer ind og ud.

Premierminister Jacinda Arderns regering har fået ros for at reagere hurtigt og beslutsomt med nogle af verdens strengeste begrænsninger under epidemien.

Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), har blandt andet delt erfaringer med Ardern om håndteringen.

Arbejdspladser og skoler blev lukket i midten af marts i New Zealand, selv om der ikke var registreret mange coronatilfælde.

Det samme gjaldt værtshuse og restauranter, som også fik forbud mod at sælge mad ud af huset. Det blev desuden forbudt at tage på stranden eller i skoven. Alle skulle blive hjemme.

Tirsdag i sidste uge gik landet ind i en delvis genåbning af de stramme restriktioner.

- Der er ingen bred og uopdaget smitte i New Zealand. Vi har vundet slaget, sagde Jacinda Ardern på et pressemøde mandag ifølge avisen The Guardian.

Den skrappe opbremsning - og et stop for turismeindtægter - har dog tvunget New Zealands økonomi i knæ.

Landets bruttonationalprodukt - et mål for den økonomiske aktivitet - kan falde med op mod en tredjedel i år, spår regeringen ifølge Reuters. Omkring hver ottende risikerer at miste arbejdet.

Allerede nu ruller fyringsrunderne, især i rejse- og butiksbrancherne.

/ritzau/Reuters