New Zealand registrerer største fald i bnp i 29 år

Nedlukning af samfundet under coronakrisen og en tørke i dele af landet har kostet på New Zealands vækst.

New Zealand har registreret sit største fald i bruttonationalproduktet (bnp) i 29 år.

Landets bnp faldt med 1,6 procent i årets første tre måneder. Det viser tal fra myndighederne ifølge nyhedsbureauet dpa.

Et så stort fald i et kvartal er ikke set siden marts 1991, hvor bnp'et faldt med 2,4 procent i årets første kvartal.

Det er samtidig første gang, at landet registrerer et fald i bnp i et kvartal siden december 2010.

Faldet skyldes ifølge regeringen udbruddet af coronavirus, der fik landet til at lukke samfundet og erhverv ned samt grænserne udadtil.

- Faldet på 1,6 procent overstiger det kvartalsvise fald under finanskrisen i slutningen af 00'erne, siger Paul Pascoe, der er underdirektør i det newzealandske statistikbureau, ifølge dpa.

Ud over coronakrisen peger Paul Pascoe på, at en tørke i landet har kostet dyrt.

New Zealands finansminister, Grant Robertson, siger i en pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet Reuters, at den største negative økonomiske effekt af coronakrisen vil ramme i årets andet kvartal.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle den. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

New Zealand har i forhold til andre lande været skånet for udbruddet af coronavirus.

Landet har ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University registreret 1506 smittede og 22 dødsfald. 1482 af de smittede er raskmeldte.

Til sammenligning har Danmark registreret 12.294 smittede, hvoraf 11.185 er raskmeldte, og 598 er døde.

USA er værst ramt med 2,1 million smittetilfælde, hvoraf 592.000 er raskmeldte, og 117.709 er døde.

New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, var hurtig til at lukke østatens grænser udadtil og samfund ned efter nyheden om udbruddet af virusset i Kina.

/ritzau/