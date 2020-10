New Zealand stemmer for aktiv dødshjælp og imod cannabis

65,2 procent af newzealænderne har stemt for at gøre aktiv dødshjælp for terminalt syge borgere lovligt.

Newzealænderne har stemt for at lovliggøre aktiv dødshjælp. Det melder landets valgkommission fredag.

Samtidig har landets borgere stemt imod at legalisere cannabis.

Vælgerne havde mulighed for at ændre ved landets love omkring aktiv dødshjælp og cannabis i forbindelse med parlamentsvalget 17. oktober.

Foreløbige resultater viser, at 65,2 procent af vælgerne har stemt for aktiv dødshjælp.

Resultatet er bindende, så det bliver lov om 12 måneder. Det baner dermed vejen for, at terminale patienter kan anmode om en assisteret død.

Det kræver, at minimum to læger er enige om, at patienten er velinformeret om beslutningen, og at andre juridiske kriterier er opfyldt.

Kun terminalt syge personer med mindre end seks måneder tilbage at leve i er berettigede til aktiv dødshjælp.

Folkeafstemningen om legalisering af cannabis var mere tæt.

Resultaterne viser, at vælgerne var splittede med 53,1 procenter, der stemte imod, og 46,1 procent, der stemte for.

Cannabislovgivningen foreslog en minimumsalder på 20 år ved køb af cannabis til eget forbrug, ligesom at der ville være begrænsninger for, hvor meget hver enkelt måtte købe samt dyrke i hjemmet.

Kun forhandlere med en licens ville få lov til at importere eller eksportere cannabisfrø eller -planter.

Denne folkeafstemning var ikke bindende, hvilket betyder, at den stadig kan tages op af den næste regering.

/ritzau/dpa