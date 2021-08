New Zealand vil åbne på grund af manglende arbejdskraft

Efter at have holdt coronavirus effektivt på afstand, mærker New Zealand så småt konsekvensen af landets strenge grænselukning.

Halvandet år med lukkede grænser har nemlig betydet, at østaten ikke har været i stand til at hente udenlandsk arbejdskraft.

Det har ført til mangel på hænder på det newzealandske arbejdsmarked. Og derfor er landets ellers populære premierminister, Jacinda Ardern, kommet under pres fra virksomheder og den offentlige sektor.

Blandt dem er landets sygeplejersker, der senere på måneden ventes at sende 30.000 medlemmer i strejke.

- Vi er afhængige af dygtige udenlandske sygeplejersker for at kunne udføre vores arbejde. Men med lukkede grænser får vi ikke nogen ind, siger Glenda Alexander fra en fælles organisation for sygeplejerskerne.

- Newzealændere ønsker ikke at være sygeplejersker, fordi de bliver skræmt af arbejdsbyrden og den lave løn, lyder det.

Jacinda Ardern har meddelt, at hun senere på ugen vil annoncere nyt om åbning af landets grænser. Hun understreger dog, at det skal gøres varsomt.

- Alle ændringer af vores grænseregler skal overvejes nøje og vedtages løbende i forskellige faser, siger premierministeren.

- Vi er kommet alt for langt og har sikret os for meget frihed, til at vi skal fremskynde processen og ende med at gå et skridt tilbage, lyder det.

New Zealand har blot registreret omkring 2500 coronatilfælde under pandemien og 26 coronarelaterede dødsfald.

Imidlertid er kun 21 procent af landets befolkning færdigvaccineret.

Derfor skaber en potentiel grænseåbning bekymring for, at eksempelvis den smitsomme Delta-variant hurtigt kan sprede sig.

- Hvis Delta-varianten er så meget farligere end andre coronavarianter, ændrer det vores risikovurdering på samme måde, som det har ændret alle andre landes risikovurdering, siger Jacinda Ardern.

/ritzau/Reuters