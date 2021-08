New Zealand vil gradvist åbne grænserne i starten af 2022

New Zealand er ikke klar til en fuld genåbning, men grænserestriktionerne kan gradvist lempes fra begyndelsen af næste år.

Det siger premierminister Jacinda Ardern i en tale torsdag lokal tid på et forum, der handler om at genforene New Zealand med resten af verden.

Ifølge Ardern vil regeringen benytte sig af en individuel risikobaseret model for karantænefri rejser. Modellen vil omfatte muligheder for at komme ind i landet i kategorierne lavrisiko, mellemrisiko og højrisiko fra første kvartal af 2022.

Derudover vil New Zealand fremskynde sin vaccineudrulning, så alle berettigede aldersgrupper kan booke tid til en vaccination inden 1. september.

/ritzau/Reuters