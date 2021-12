Folk under 15 år bliver aldrig gamle nok til at købe tobak, hvis det står til et nyt newzealandsk lovforslag.

New Zealand vil indføre tobaksforbud for kommende generationer

New Zealands regering har fremsat et lovforslag, der gør, at personer, der er under 15 år, når loven træder i kraft, aldrig vil kunne købe tobak lovligt i landet.

- Vi vil sikre os, at unge slet ikke begynder at ryge, så derfor gør vi det ulovligt at sælge eller levere tobaksvarer til horder af unge mennesker, siger sundhedsminister Ayesha Verrall.

Loven er stadig ikke blevet behandlet i landets parlament.

Det holder dog ikke Ayesha Verrall tilbage fra at være synligt begejstret.

- Dette er en historisk dag for vores folkesundhed, siger hun.

Lovforslaget beskæftiger sig ikke med dem, der allerede er gamle nok til at købe tobaksvarer. Men hvis forslaget bliver til lov, vil dem, der er under 15 år, når den træder i kraft, aldrig blive gamle nok til at købe tobaksvarer.

Det betyder dog ikke, at nikotin forsvinder fuldstændig fra markedet.

Man kan dog kun købe produkter med meget lave indhold af nikotin, og der vil kun være meget få butikker, der er i stand til at sælge produkterne.

Ayesha Verrall mener, at hun har fået bugt med et stort folkesundhedsproblem i New Zealand.

Hun påpeger, at rygning er den største årsag til død, som ellers kunne helbredes, i New Zealand.

Især iblandt landets indfødte Maoribefolkning og iblandt beboere, der er immigreret fra stillehavsøer ryger store andele af befolkningerne. Også især i lavindkomstområder i landet ryger mange.

- Mens det går den rigtige vej med antallet af rygere, er der behov for, at vi gør mere for hurtigere at nå i mål. Hvis intet ændrer sig, vil der gå årtier, før vi ser andelen af rygere falde til under fem procent i Maoribefolkningen, og denne regering er ikke forberedt på at lade folk i stikken, siger Ayesha Verrall.

