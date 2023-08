New Zealand vil tilbyde permanent ophold til ukrainere

New Zealand vil tilbyde permanent opholdstilladelse til personer, der er flygtet fra krigen i Ukraine. Det har New Zealand annonceret lørdag, skriver nyhedsbureauet AFP.

Immigrationsminister Andrew Little oplyser, at muligheden tilbydes til ukrainere, der er rejst til New Zealand på et midlertidigt specialvisum. Ordningen er planlagt til at gælde frem til 15. marts næste år.

Danmark havde i juni måned givet godt 34.000 ukrainske statsborgere midlertidig opholdstilladelse efter en særlov om flygtninge fra Ukraine.

Krigen i Ukraine havde indtil februar 2023 sendt over otte millioner mennesker på flugt.

Det er den største flygtningestrøm siden Anden Verdenskrig og svarer til næsten 20 procent af Ukraines befolkning, der før krigen lød på cirka 44 millioner indbyggere.

Ukraines naboland Polen har taget imod flest flygtninge - 1,5 millioner.

New Zealand har indtil videre givet midlertidigt ophold til 1500 personer fra Ukraine som en del af landets svar på den russiske invasion.

- Mange af dem, der har søgt sikkerhed her, havde ikke forventet at skulle blive her på den lange bane, men som krigen fortsætter, har vi en humanitær forpligtigelse til at give dem vished, siger Andrew Little.

- Vi vil gøre det så nemt som muligt at søge om at blive indbygger, siger han.

Sprogkundskaber, jobsituation og formue tages normalvis i betragtning, når personer ønsker permanent ophold i New Zealand. De kriterier behøver ukrainere ikke opfylde med den nye ordning, lyder det fra newzealandske myndigheder.

Over fem millioner vurderes at være internt fordrevet i Ukraine.

Antallet af daglige flygtninge fra Ukraine toppede 7. marts sidste år, hvor omkring 200.000 personer flygtede til et naboland.

Mange ukrainere er vendt hjem efter at have været flygtet.

