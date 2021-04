New Zealand vil tvinge banker til at offentliggøre klimapåvirkning

Politikere vil med ny lovgivning tvinge finansielle institutioner til at oplyse klimaaftryk af investeringer.

New Zealand vil som det første land i verden tvinge banker til at rapportere, hvilken påvirkning deres investeringer har på klimaet.

Det oplyser flere af landets politikere.

Målet med den nye lovgivning er at gøre den finansielle sektors klimaaftryk mere transparent.

Det siger handelsminister David Clark. Han fortæller, at lovgivningen vil gøre det obligatorisk for banker samt forsikrings- og investeringsselskaber at offentliggøre deres reelle klimaaftryk.

- At blive det første land i verden til at introducere sådan en lov betyder, at vi har en chance for at vise ægte lederskab og bane vejen for, at andre lande også gør klimarelaterede offentliggørelser påkrævet, siger han.

Ifølge handelsministeren vil loven tvinge landets finansielle institutioner til at overveje, hvilken indflydelse deres investeringer i virkeligheden har på klimaet.

Samtidig får befolkningen mulighed for at granske deres beslutninger.

- Det er vigtigt, at hver eneste del af New Zealands økonomi hjælper os med skære i udledning af CO2, siger David Clark.

Den nye lovgivning blev introduceret i parlamentet mandag. Bliver den vedtaget, så vil den gøre det obligatorisk at oplyse om klimapåvirkning fra 2023.

/ritzau/