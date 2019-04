New Zealands parlament vedtager våbenforbud efter angreb

Med stemmerne 119 til 1 stemte New Zealands parlament for et forbud mod halvautomatiske skydevåben.

New Zealands parlament har natten til torsdag dansk tid vedtaget flere reformer, der strammer landets våbenlovgivning.

Dermed er vejen banet for et forbud mod halvautomatiske skydevåben.

Forbuddet mangler kun en godkendelse af New Zealands generalguvernør, hvilket er en formalitet.

Ifølge nyhedsbureauet AFP skulle guvernøren godkende forbuddet fredag.

Reformerne sker en måned efter en hvid højreekstremists angreb på to moskéer i byen Christchurch, hvor 50 mennesker blev dræbt og lige så mange såret.

New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, holdt en emotionel tale, da lovgivningen blev stemt igennem.

- Jeg kan ikke huske, at der var meldinger om skudsår forårsaget af et enkelt skud. I alle tilfælde var der tale om adskillige skudsår, der sendte ofrene på hospitalet i flere uger. De vil være handikappede resten af livet, siger hun om de overlevende fra angrebet.

- Jeg begriber ikke, at våben, der kan udgøre så stor skade, har været lovlige her i landet, siger Jacinda Ardern.

En af de overlevende fra massakren er 59-årige Mark Rangi. Han besøgte Al Noor-moskéen i Christchurch sammen med sin søn for første gang.

Rangi blev skudt i benene, men nåede at kravle i skjul bag et hegn sammen med sin søn.

Efter en operation kan han nu med besvær gå igen. Han frygter dog, at han aldrig kommer tilbage til sit job som bagageportør i Sydney.

- Jeg vil være uafhængig. Men jeg aner ikke, hvad jeg skal nu, siger han til nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg er dog lykkelig over ikke at være hårdere ramt.

Den 28-årige australier Brenton Tarrant er anklaget for drab på 50 personer og for 39 drabsforsøg, svarende til antallet af sårede efter massakren.

Blandt de dræbte var børn, unge og gamle. Mænd og kvinder.

/ritzau/