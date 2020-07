New Zealands sundhedsminister går af efter karantænefejl

Selv var David Clark også beskyldt for at have brudt restriktionerne med en familiestrandtur under lockdown.

New Zealands trængte sundhedsminister, David Clark, har torsdag trukket sig.

Det sker i kølvandet på flere sikkerhedsfejl på karantænefaciliteter, hvor tilfælde af coronavirus blev opdaget, få dage efter at New Zealand var erklæret virusfri.

Samtidig var David Clark under beskyldning for personligt at have brudt strenge lockdown-regler tidligere på året. Således tog ministeren sin familie med på stranden og på en mountainbike-bane, mens landet var lukket ned.

- Det er blevet mere og mere klart for mig, at hvis jeg fortsætter i rollen, vil det fjerne fokus fra regeringens samlede svar på Covid-19 og den globale pandemi, siger David Clark på en pressekonference i Wellington.

Premierminister Jacinda Ardern, der tidligere har afvist at fyre Clark grundet hans afgørende rolle i landets håndtering af coronakrisen, siger torsdag, at hun er enig i hans beslutning.

/ritzau/Reuters