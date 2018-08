New Zealands vej til avokadokrise

* Gennemsnitsprisen for en avokado i maj 2012 var 6,50 danske kroner. I maj 2018 var gennemsnitsprisen næsten 22 danske kroner.

* New Zealands højsæson for avokadoer er i perioden september til april. Det har også indflydelse på markedspriserne, der særligt er stigende inden højsæsonen.

* Dårlige vækstbetingelser har de seneste to år reduceret produktionen af avokadoer og dermed øget prisen yderligere.

* New Zealand har en høj fødevaresikkerhed, der gør, at de ikke importerer avokadoer fra andre lande.

* Det tager to år at dyrke et avokadotræ. Derefter går der yderligere tre til fem år, før træet begynder at producere frugter.

Kilde: New Zealands statistik database, New Zealand Avocado, stuff.nz

/ritzau/