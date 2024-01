Newzealandsk politiker går af midt i anklager om luksustyveri

Et medlem af New Zealands parlament har tirsdag fratrådt sin post.

Det sker som følge af anklager om, at hun flere gange skal have begået butikstyveri.

Den 42-årige politiker siger selv, at tyveriet skyldes stress og traumer i hendes privatliv.

Golriz Ghahraman sidder i parlamentet for centrumvenstre-partiet Green Party og er dets retsordfører.

Hun bliver af politiet efterforsket for tre anklager om butikstyveri.

Ghahraman har gennem flere år arbejdet som menneskerettighedsadvokat og forklarer selv, at hendes handlinger er udtryk for "en opførsel, jeg ikke kan forklare."

Hun erkender, at hun ikke levet op til de standarder, som gælder for politikere. Det er nu nødvendigt, at hun fokuserer på sit mentale helbred, lyder det.

Arbejdsrelateret stress har nemlig ført politikeren til at "opføre sig på måder der ligger langt fra den person, jeg er. Jeg prøver ikke at undskylde mine handlinger, men jeg vil gerne forklare dem," siger hun i en udtalelse.

- De fagpersoner, der behandler mig, siger, at min opførsel den seneste tid er som følge af begivenheder fra den seneste tid. Begivenheder, der giver anledning til en ekstrem stressreaktion og relaterer sig til tidligere uerkendte traumer, siger hun.

- Jeg har skuffet mange mennesker, og jeg beklager dybt. Det er ikke en opførsel, jeg kan forklare, for den er ikke på nogen måde rationel, og efter at være blevet undersøgt, forstår jeg, at jeg ikke har det godt.

Golriz Ghahraman er født i Iran og flygtede som barn til New Zealand med sin familie, som fik politisk asyl i landet.

Efter at have gennemført jurastudierne blev Ghahraman menneskerettighedsadvokat i Forenede Nationer (FN), hvor hun arbejdede med sager i de internationale straffedomstole, inden hun i 2017 indtrådte i parlamentet.

Anklagerne om butikstyveri drejer sig om to tilfælde af tyveri i en luksustøjbutik i storbyen Auckland i New Zealand og et tilfælde i en tøjbutik i byen Wellington.

Det vides ikke, hvordan hun forholder sig til de præcise anklager om tyveri.

Alle tyverierne skal være begået i slutningen af 2023.

/ritzau/AFP