Ngo: 136 er dræbt i massakre i Burkina Faso

Da en gruppe mænd klædt i militæruniformer i sidste uge angreb landsbyen Karma i Burkina Faso, begik de en massakre og dræbte dobbelt så mange mennesker, som det officielle tal lyder på.

Det siger en menneskeretsgruppe i det vestafrikanske land.

De bevæbnede mænd var klædt i uniformer fra Burkina Fasos hær, da de 20. april trængte ind i landsbyen i den uroplagede nordlige del af landet.

En anklager i regionen har opgjort antallet af dræbte ved angrebet til omkring 60.

Overlevende og indbyggere i Karma siger, at over 100 blev dræbt.

Og ngo'en Kollektivet mod Straffrihed og Stigmatisering af Lokalsamfund (CISC) har talt sig frem til flere end det.

- Vores hold har dokumenteret og registreret 136 døde mennesker i Karma. Blandt dem er 50 kvinder og 21 børn. Nogle babyer, der var under 30 dage gamle, blev dræbt på ryggen af deres mødre, meddeler organisationen.

CISC tilføjer, at de formodede gerningsmænd gik videre og dræbte 11 andre mennesker samme dag i det samme område.

Blodbadet fandt sted efter et formodet jihadistangreb fem dage tidligere. Det skete i samme region og dræbte 40 soldater og frivillige i en civil forsvarsgruppe.

- Overlevende har fortalt, at gerningsmændene beskyldte indbyggerne i Karma for at skjule medlemmer af terrorgrupper, siger Daouda Diallo, der er chef for CISC.

Torsdag brød Burkina Fasos militærstyre for første gang sin tavshed om massakren i Karma og udsendte en meddelelse, der fordømmer de "barbariske handlinger".

Tirsdag skrev en talsperson for FN's højkommissær for menneskerettigheder, at mindst 150 civile kan være blevet dræbt ved massakren i Karma i sidste uge.

Burkina Fasos militær kæmper mod islamistiske oprørsgrupper med forbindelse til al-Qaeda og Islamisk Stat.

Grupperne har siden 2015 stået bag angreb i Burkina Faso, efter at de trængte over grænsen fra nabolandet Mali.

Siden er over 10.000 civile og soldater blevet dræbt, lyder en vurdering fra ngo'er i landet. Omkring to millioner mennesker er sendt på flugt fra urolighederne.

/ritzau/AFP