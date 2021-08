Ngo: Afghanere fanget ved Polens grænse får det værre og værre

En gruppe på omkring 30 afghanere har i omkring tre uger siddet som en lus mellem to negle på grænsen mellem Hviderusland og Polen - og afghanerne får det hele tiden værre.

Det oplyser hjælpeorganisationen Ocalenie mandag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Gruppen flygtede fra Afghanistan sidste måned og forsøger at komme ind i EU-landet Polen, hvor planen er at søge international beskyttelse.

Men de cirka 30 mennesker er blevet centrum for en politisk kontrovers mellem de to lande.

Polen har sat vagter ind for at forhindre dem i at komme ind i landet. De får heller ikke lov at komme tilbage til Hviderusland.

- Mange klager over feber, opkast og diarré, siger Kalina Czwarnog, som er talsperson for den polske ngo Ocalenie, til dpa.

Ifølge Ocalenie drejer det sig om i alt 32 afghanere. Polske grænsevagter mener, at der er 28 mennesker ved grænsen.

Gruppen har slået lejr i en skov på et mudret stykke land nær landsbyen Usnarz Górny.

Ifølge dpa har polske grænsevagter forhindret en ambulance i at nå frem til de syge.

Over for det britiske medie The Guardian kalder Ocalenie situationen for en "humanitær krise".

- De har ikke ordentligt ly. De har ikke adgang til rent drikkevand. De drikker vand fra et nærliggende vandløb, som er meget beskidt, siger Mariana Wartecka, en anden talsperson for Ocalenie, til det britiske medie.

Hviderusland beskyldes for bevidst at sende migranter fra Mellemøsten videre til Polen og andre EU-lande.

Præsident Aleksandr Lukasjenko meddelte i maj, at hans hviderussiske regering ikke længere ville hindre migranter i at komme videre til EU. Det skete som modsvar på skærpede vestlige sanktioner.

Sidenhen har særligt Litauen oplevet en stigning i antallet af migranter. Senest har også Polen set flere komme til landet.

Derfor meddelte Polen sidste uge, at man ville bygge et hegn lang grænsen til Hviderusland og øge antallet af grænsevagter.

