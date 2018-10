Ngo beder USA om hjælp til at identificere døde migranter

7000 migranter er de seneste årtier døde ved grænsen mellem USA og Mexico. Mange er begravet uidentificeret.

En menneskerettighedsorganisation har fredag bedt den amerikanske regering om hjælp til at identificere de jordiske rester af tusindvis af migranter, der er forsvundet ved grænsen mellem USA og Mexico.

Organisationen vil have adgang til en dna-database hos det amerikanske forbundspoliti, FBI.

Det vil gøre det muligt at sammenligne de tusindvis af dna-tests, som organisationen har indsamlet fra pårørende til savnede migranter, med dna-tests af de jordiske rester af migranter, der er døde ved grænsen.

Organisationen ved navn The Forensic Border Coalition (FBC) arbejder for at hjælpe pårørende til forsvundne migranter.

Knap 7000 migranter er blevet fundet døde på den amerikanske side af grænsen siden slutningen af 1990'erne. Det vurderer de amerikanske grænsepatruljer.

Mindst 2500 migranter er meldt savnet, mens hundredvis af migranter, der har mistet livet ved grænsen, er blevet begravet uden at blive identificeret.

Den amerikanske regering er villig til at fortsætte drøftelserne om identifikationen af de afdøde migranter. Men amerikansk lov gør det umuligt, at give adgang til FBI's dna-register.

Sådan lød det fredag fra embedsmænd fra Trump-administrationen under en høring i Den Inter-Amerikanske Kommission for Menneskerettigheder i Colorado.

Ifølge FBC har der de sidste seks år ikke været nogen fremskridt i forhandlingerne med USA's regering.

- Der er ingen juridiske eller tekniske begrundelser, der retfærdiggør, at USA nægter at udføre en dna-sammenligning i stor skala, siger Roxanna Altholz, der er juraprofessor og medlem af FBC.

Ifølge de pårørende til de savnede vil adgang til dna-databasen sætte en stopper for årtiers smerte og uvished omkring deres nærmestes skæbner.

- Jeg er mødt op i dag for at bønfalde jer om jeres støtte, lød det under høringen fra Irma Carillo, hvis børn på 24 og 27 år er blandt de savnede.

/ritzau/