Ngo: Iran giver Mahsa Aminis far advarsel på datters dødsdag

Mahsa Aminis far har kortvarigt været anholdt i Iran på årsdagen for sin datters død.

Det oplyser menneskerettighedsorganisationen Hengaw og en kilde tæt på Aminis familie lørdag.

Efter en advarsel imod at markere dødsdagen er han igen løsladt, melder organisationen Kurdistan Human Rights Network.

- Sikkerhedsstyrker tilbageholdt Amjad Amini i dag og bragte ham tilbage til sit hus efter advarsler imod at markere årsdagen for sin datters død, melder organisationen.

Forløbet er ikke uafhængigt bekræftet.

Anholdelsen er sket, et år efter at Amini døde på hospitalet efter at være blevet anholdt af Irans moralpoliti.

Årsagen til tilbageholdelsen var en overtrædelse af Irans regler for kvinders beklædning.

Efterfølgende kom der store protester, som udviklede sig til den mest omfattende modstand mod myndighederne i mange år.

Efter Aminis begravelse begyndte en lang række demonstrationer under slagordene "kvinde, liv, frihed". Protesterne tog yderligere fart i de efterfølgende måneder, og flere hundrede mennesker døde under protesterne.

Iranske myndigheder har ikke umiddelbart udtalt sig om anholdelsen.

Mindst 22.000 personer er blevet anholdt, og syv mennesker er blevet henrettet som følge af protesterne mod det iranske præstestyre.

Det iranske styre sætter fortsat hårdt ind mod demonstranter og deres familier.

- Vi har set rigtig mange drab på unge, masseanholdelser, trusler og henrettelser, siger Vibe Klarup, generalsekretær for Amnesty International Danmark, til Ritzau.

Iransk lov, som er bygget på landets fortolkning af sharia, kræver, at kvinder dækker deres hår med en hijab og iklæder sig løstsiddende og lange klæder.

Reglerne blev indført i forbindelse med den iranske revolution i 1979. Da blev det eksisterende, sekulære styre omstyrtet og udskiftet med et islamisk præstestyre, som er baseret på sharialov.

