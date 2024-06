Ngo: Mindst 12 har mistet livet i israelsk angreb i Syrien

Mindst 12 proiranske soldater har mistet livet i forbindelse med et israelsk angreb rettet mod en fabrik i det nordlige Syrien, oplyser organisationen Syrian Observatory for Human Rights natten til mandag.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- 12 proiranske soldater af syrisk og andre oprindelser er ifølge foreløbige optællinger blevet dræbt i et israelsk luftangreb mod et mål i byen Hayyan nord for Aleppo, hvilket har ledt til en kraftig eksplosion på fabrikken, oplyser organisationen.

Det syriske udenrigsministerium har i en udtalelse udsendt efter midnat mandag oplyst, at "den israelske fjende" står bag et angreb nær Aleppo, der har kostet menneskeliv samt materiel skade.

Syrian Observatory for Human Rights holder til i Storbritannien, men har et stort netværk af kilder i Syrien.

Organisationen oplyser, at redningsmandskab samt brandfolk er sendt til stedet for at behandle sårede og kontrollere flammer affødt af angrebet.

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights er Hayyan "kontrolleret af proiranske grupper sammensat af krigere fra Syrien og udlændinge".

/ritzau/