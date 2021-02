Ngo: Mindst 147 er tilbageholdt efter kup i Myanmar

Ifølge hjælpeorganisationen AAPP er mindst 147 blevet tilbageholdt siden militærkuppet i Myanmar.

Mindst 147 personer er blevet tilbageholdt siden mandagens kup i Myanmar.

Det er blandt andet aktivister, politikere og embedsmænd fra Aung San Suu Kyis afsatte regering.

Ifølge AAPP, som er en hjælpeorganisation for politiske fanger, tæller de tilbageholdte 133 embedsmænd eller politikere og 14 civile aktivister.

Myanmar blev tidligt mandag morgen lokal tid kastet tilbage til et militærstyre, da soldater anholdt landets de facto-leder, den demokratisk valgte Aung San Suu Kyi, og andre civile ledere i en række razziaer.

På nettet har aktivister siden mandag opfordret befolkningen til at deltage i en civil ulydighedsaktion. Blandt andet har læger fra 20 hospitaler i landets største by, Yangon, sagt, at de ikke vil komme på arbejde.

Siden har militæret givet teleselskaber ordre til, at de skal lukke adgangen til Facebook indtil på søndag.

I byen Mandalay har en gruppe unge demonstreret uden for et universitet, skriver nyhedsbureauet dpa. Og i Yangon har der været mindre protester, hvor der ifølge aktivister blev anholdt tre demonstranter.

Men ellers har protesterne begrænset sig til, at mange hver aften klokken 20 stiller sig udenfor deres hus eller på deres balkoner og slår på potter og pander for at vise deres modstand mod det militære styre.

Menneskeretsorganisationen Amnesty International har advaret om, at tilbageholdelsen af fremtrædende politikere og aktivister "sender et isnende signal om, at de militære myndigheder ikke vil tolerere protester".

Tidligere protester mod militæret i 1988 og 2007 er endt med, at militæret har skudt ubevæbnede demonstranter i gaderne.

Onsdag aften sagde lederen af det nye militærstyre, general Min Aung Hlaing, at han muligvis vil bevare magten i seks måneder efter et års nødretstilstand. Derefter kan der holdes et fair valg, sagde han.

/ritzau/Reuters