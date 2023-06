Ngo: Pengemangel sendte hver syvende brite ud i sult i 2022

En ud af syv personer i Storbritannien sultede sidste år, fordi de ikke havde penge nok til mad.

Det fremgår af en rapport, der er udgivet af velgørenhedsorganisationen Trussell Trust onsdag.

Det svarer ifølge organisationen til 11,3 millioner mennesker, hvilket er mere end dobbelt så mange, som der bor i Skotland.

Trussell Trust er en ngo, der arbejder for at stoppe behovet for fødevarebanker i Storbritannien.

Ngo'en mener, at det er et dysfunktionelt system for social sikkerhed og de høje leveomkostninger, der er skyld i det høje antal briter, der sultede i 2022.

Storbritannien har verdens sjettestørste økonomi, men dets borgere har i mere end et år været pressede af høj inflation, der overstiger lønstigningerne for næsten alle arbejdere.

Trussell Trusts netværk af i alt 1300 fødevarebanker over hele Storbritannien uddelte tre millioner pakker med mad sidste år. Det er rekord for ngo'en.

- Denne konsistente opadgående kurs udstiller, at det er svagheder i det sociale sikkerhedssystem, der driver behovet for fødevarebanker og ikke bare pandemien eller krisen i leveomkostninger, lyder det i rapporten.

Ngo'en siger, at syv procent af befolkningen i Storbritannien får mad fra velgørenhedsorganisationer. 71 procent af de mennesker, der sulter, har endnu ikke fået mad fra en velgørenhedsorganisation.

- Vi ved, at folk har det svært. Derfor har vi forsynet folk med et rekordstort støttebeløb på 3300 pund (godt 28.000 kroner, red.) i gennemsnit per husholdning, siger en talsperson for det britiske ministerium for arbejde og pension som svar på rapporten.

Regeringen har også hævet sociale ydelser og den statslige pension, hævet minimumlønnen og støttet familier med mad, energi og andre nødvendigheder, siger talspersonen.

Storbritanniens premierminister, Rishi Sunak, har lovet at halvere inflationen i 2023.

