Ngo ser nye anholdelser i Hongkong som misbrug af omstridt lov

Fire studerende er under kontroversiel lov anholdt for mistanke om at opildne til løsrivelse i Hongkong.

Hongkongs politi har anholdt fire yngre studerende for mistanke om brud på den såkaldte sikkerhedslov.

Det er første gang, at den nyligt vedtagne lov er brugt til anholdelser, som ikke har forbindelse til demonstrationer, og ngo'er fordømmer anholdelserne.

På et pressemøde onsdag lokal tid meddeler politiet, at tre anholdte mænd og en kvinde mistænkes for at være involveret i en onlinegruppe, der vil kæmpe med alle midler for et uafhængigt Hongkong.

- Vi arresterede dem (...) for undergravende virksomhed og for at organisere og opildne til løsrivelse, siger politiinspektør Li Kwai-wah.

- De ønskede at forene alle uafhængige grupper i Hongkong for at fremføre synspunktet, at Hongkong skal være uafhængigt.

Kina mener at have en "umistelig" ret Hongkong. Opfordringer til uafhængighed bliver derfor straks fordømt af ledere i Kinas Kommunistiske Parti.

Menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch opfordrer til, at der indføres sanktioner mod Hongkong og de kinesiske embedsmænd, der står bag loven.

- Den grove misbrug af denne drakoniske lov tydeliggør, at målet med loven er at lukke munden på folk, der ytrer uønskede holdninger, ikke at beskytte national sikkerhed, siger Sophie Richardson, Kina-direktør for Human Rights Watch.

Den kontroversielle lov trådte i kraft for en måned siden.

/ritzau/