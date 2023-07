Ngo: Sygdom raserer og dræber katte i hundredtusindvis i Cypern

Katte dør i hundredtusindvis i Cypern, hvor bughindebetændelse er løbet løbsk blandt landets kattebestand, der vurderes at være lige så stor - hvis ikke større - end østatens menneskelige befolkning, hævder dyrevelfærdsorganisation.

Landbrugsministeriet på den sydlige del af øen anslår, at det kun er 107 katte, der er døde af sygdommen.

Men med et helt enormt antal herreløse katte er det ifølge dyrevelfærdsorganisationen Kattepoter Cypern svært at anslå et præcist antal. Alligevel mener organisationens chef, Dinos Ayiomamitis, at det reelle antal er langt højere.

- Vi har mistet 300.000 katte siden januar, svarer Dinos Ayiomamitis adspurgt, hvor mange katte der har mistet livet til bughindebetændelse.

Cypern har siden 1974 været delt i en nordlig og en sydlig del. Den nordlige del er den selverklærede tyrkiske republik, som kun anerkendes af den tyrkiske regering.

I midten er et bælte, som regelmæssigt patruljeres af FN-udsendinge, og på den sydlige del er Republikken Cypern, som er medlem af EU.

Eksperter anslår ifølge det franske nyhedsbureau AFP, at der bor mindst lige så mange katte, som der bor mennesker på øen. Der bor cirka en million mennesker i Cypern.

For at forhindre spredningen med bughindebetændelsen står Cypern over for to muligheder. Én er medicinen molnupiravir, som er blevet brugt mod covid-19 for mennesker, men som endnu ikke er godkendt til brug for dyr.

En anden kunne være en antiviral medicin kaldet GS-441524. Den minder kemisk om remdesivir - en medicin, som også kortvarigt blev brugt til behandling af covid-19 for mennesker.

GS-441524 er godkendt til dyrebrug i Storbritannien og kan importeres til Cypern. Der er dog en række restriktioner, og behandlingen koster mellem 3000 og 7000 euro per kat. Det svarer til mellem 22.000 og 52.000 kroner.

Cyprioterne er historisk set bundet sammen med kattene. En legende fortæller, at den romerske kejserinde Helena bragte katte til øen for at få has på giftige slanger for omkring 1700 år siden.

Arkæologer har dog fundet en grav på øen, der er dateret til omkring 9500 år siden, hvor en person er blevet begravet sammen med sin kat - et bevis på at tradition for at holde kat, strækker sig meget længere tilbage end fortællingerne om kejserinde Helena.

/ritzau/AFP