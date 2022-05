Ngo’er udskyder Storbritanniens udsendelse af 50 migranter til Rwanda

50 migranter og asylansøgere er sendt direkte i en detentionslejr, efter at de for to uger siden krydsede Den Engelske Kanal ulovligt i små gummibåde. Der må de vente uden at komme ud i det britiske samfund, indtil domstolene giver grønt lys for, at de kan sendes til Rwanda.

Storbritannien har under stor international opmærksomhed indgået en aftale med det østafrikanske land om, at migranter uden britisk opholdstilladelse kan sendes til Rwanda, mens deres asylsager behandles. Planer, som også Danmark arbejder på.