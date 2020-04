Ni af 22 ofre for canadisk drabsmand omkom i påsatte brande

Drabsmand fra Nova Scotia dræbte ni af sine ofre ved at sætte ild til deres boliger, oplyser canadisk politi.

Ni af de 22 personer, som blev dræbt i Canadas Nova Scotia-provins tidligere i april, mistede livet i husbrande, som den formodede gerningsmand stod bag.

Det oplyser canadisk politi natten til onsdag i en opdatering om den igangværende efterforskning af det værste masseskyderi i landets historie.

Den mistænkte gerningsmand, den 51-årige tandlæge Gabriel Wortman, blev efter en flere timer lang menneskejagt så alvorligt såret af skud affyret af politiet, at han senere døde.

De mange drab fandt sted i løbet af 13 timer den 18. og 19. april. Over 400 vidner er identificeret, og godt halvdelen har afgivet forklaring til politiet.

Det er fortsat uvist, hvad der ansporede drabsmanden. Men i weekenden kom det frem, at den hovedmistænkte inden skyderiet havde overfaldet sin kæreste.

Det lykkedes for kæresten af flygte og gemme sig for ham i de nærliggende skove. Senere informerede hun politiet om, at angrebsmanden bar en politiuniform.

Sammenstødet "kan meget vel have været det, der satte den efterfølgende række af begivenheder i gang", sagde politiinspektør ved Canadas beredne politi Darren Campbell.

Han antydede, at kærestens flugt i yderligere grad kan have bidraget til angrebsmandens vrede.

I efterforskningen har politiet især fokus på at finde ud af, hvordan Wortman anskaffede sig de våben, han anvendte i drabene. Det bliver også undersøgt, om andre eventuelt hjalp ham eller havde kendskab til hans plan.

Blandt ofrene var en mangeårig politibetjent, en lærer og en sygeplejerske.

- Selv om den bevæbnede mand aldrig bliver retsforfulgt, så er det stadig vores pligt at afslutte denne efterforskning efter de samme standarder, som vi ville have gjort, hvis han var, siger politiinspektør Darren Campbell ved en pressebriefing natten til onsdag.

