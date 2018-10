Ni bjergbestigere og guider savnes i Nepal efter storm

En helikopter forsøgte lørdag at lande nær bjergbestigernes lejr, men den måtte vende om på grund af vejret.

Fem sydkoreanske bjergbestigere og fire nepalesiske guider er savnet, efter at en storm fredag aften ramte deres lejr ved det nepalesiske bjerg Gurja Himal.

Det oplyser politiet i Nepal.

En redningshelikopter forsøgte lørdag morgen at komme bjergbestigerne til undsætning, men på grund af det fortsatte stormvejr var det umuligt for den at lande. Den vendte derfor om.

Det er uvist, hvor bjergbestigerne og guiderne opholder sig, og om de fortsat er i live.

Der er en dags vandretur til den nærmeste by, og et hold af betjente er på vej til området til fods.

/ritzau/AP