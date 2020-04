Ni indsatte mister livet i fangeoprør i Peru

En stigende frygt for at blive smittet med coronavirus har skabt oprør i fængsler i Peru efter to dødsfald.

Ni fanger er dræbt, og næsten 70 mennesker er såret i et fængselsoprør i Perus hovedstad, Lima.

Det oplyser de nationale myndigheder, skriver nyhedsbureauet AFP natten til onsdag dansk tid.

Oprøret brød ud, efter at to indsatte døde med coronavirus. I alt er 15 døde i fængslerne, mens mere end 600 indsatte er smittet.

60 fængselsvagter og fem politibetjente er blandt de sårede efter urolighederne i Castro Castro-fængslet.

Mange af de omkomne i oprøret blev tilsyneladende skudt, efter at politiet blev tilkaldt for at hjælpe vagterne med at dæmpe uroen.

Fængslerne i Peru er overfyldte med over 97.000 indsatte mod en normal kapacitet sammenlagt på mindre end 50.000.

Protesten i Castro Castro var det seneste i rækken af fængselsoprør, der er knyttet til den voksende frygt blandt indsatte for spredning af virusset.

Tirsdag i sidste uge arrangerede indsatte i Lurigancho - landets største fængsel nord for Lima - en totimers protest med krav om beskyttelse mod coronavirus.

- Vi dør. Lad os ikke dø smittede. Vi har brug for medicin, lød det på et protestbanner.

Protesten sluttede, da Lurigancho-lederen underskrev en aftale med fangerne om lægebehandling, fortæller en talsmand for fængselssystemet til AFP.

Det notorisk overfyldte Lurigancho-fængsel er bygget til at rumme 2500 fanger, men antages i øjeblikket at have mere end 10.000.

I alt er der registreret 854 dødsfald i Peru, og lidt over 31.000 er smittet.

/ritzau/AFP