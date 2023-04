Ni lande vil fordoble strøm fra havvind i Nordsøen

På Nordsøtopmødet i Esbjerg satte fire lande sidste år et ambitiøst mål. Man ville gøre Nordsøen til Europas "grønne kraftværk".

Det skulle ske ved at opføre 65 gigawatt havvind inden 2030. Og 150 gigawatt, når kalenderen siger 2050.

Blot ét år senere vil den målsætning blive mere end fordoblet. Det fastslår Belgiens premierminister, Alexander De Croo. Han er mandag vært for dette års Nordsøtopmøde, som foregår i den belgiske kystby Oostende.

- Ni lande vil tilsammen opføre kapacitet til 134 gigawatt havvind i 2030 og mere end 300 gigawatt i 2050, sagde Alexander De Croo på en pressebriefing forud for mandagens møde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fordoblingen afspejler, at kredsen af lande også mere end fordobles fra fire til ni. Sidste år var statsminister Mette Frederiksen (S) vært ved mødet i Esbjerg, hvor Tyskland, Holland og Belgien deltog.

Men nu vil flere lande omkring Nordsøen samt Luxembourg komme med i kredsen. Mest markant Frankrig og Storbritannien.

- Tyskland, Danmark, Holland og Belgien så potentialet for at udvide koalition. Mod syd med Frankrig og mod vest med Storbritannien og Irland. Også Norge har et stort potentiale. Og når man lægger alt det sammen, så fører det til store ambitioner for havvind, siger Alexander De Croo.

Interessen for vedvarende energi fra Nordsøen afspejler, at mange europæiske lande både kæmper for at få adgang til billigere energi efter Ruslands invasion af Ukraine. Samtidig er vedvarende energi afgørende for klimaomstillingen.

Fokus for mødet er ifølge De Croo ikke luftige ambitioner, som først vil blive indfriet længe efter, at de fleste af mødedeltagerne formentlig har forladt deres politiske topposter. I stedet handler det om implementering, siger Alexander De Croo.

Han lægger op til, at standardisering af havvindmølleparkerne vil gøre det lettere at opføre dem. Samtidig skal tilladelser kunne gives hurtigere.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den hurtigere adgang til vedvarende energi er et svar på både energi- og klimakrisen, siger Belgiens energiminister, Tinne van der Straeten.

- Med standardisering kan vi komme hurtigere fremad. Fokus er først og fremmest på havvind. Men nogle lande kombinerer havvind og brint, så derfor vil det være en del af topmødet. Det gælder blandt andre Holland, Danmark og Storbritannien, siger Tinne van der Straeten.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og omkring 100 "industrielle partnere", heriblandt Europas store energiselskaber vil også deltage i mødet.

Fra Danmark deltager statsminister Mette Frederiksen (S) og klima- og energiminister Lars Aagaard (M).

/ritzau/