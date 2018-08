Ni mennesker mister livet under ebolaudbrud i DRCongo

Det seneste ebolaudbrud i DRCongo, der blev erklæret slut for få uger siden, kostede 33 mennesker livet.

Ni mennesker har den seneste uge mistet livet i forbindelse med et ebolaudbrud i den østlige del af Kivu i Den Demokratiske Republik Congo.

Det bekræfter landets sundhedsministerium natten til onsdag dansk tid.

- I alt har vi rapporteret 43 tilfælde i Beni-regionen, hvoraf 16 er bekræftet, og 27 er sandsynlige. Derudover har vi 46 tilfælde som undersøges nærmere, udtaler ministeriet.

Kivu-provinsen grænser op til Rwanda og Uganda.

Det seneste udbrud, der fandt sted i det vestlige DRCongo og blev erklæret slut for få uger siden, kostede 33 mennesker livet.

1. august oplyste myndighederne, at landet nu atter stod over for et ebolaudbrud. Det tiende siden 1976.

Op mod 1000 mennesker, der har været i "kontakt" med virusset, er blevet registreret i såkaldte "sundhedszoner", hvor de er under opsyn.

Onsdag forventes myndighederne at igangsætte et målrettet vaccinetiltag.

- 12 hold, der er klar til at vaccinere befolkningen, vil blive placeret i forskellige berørte områder, udtaler sundhedsministeriet.

Ebola smitter gennem kontakt med kropsvæsker fra smittede personer, herunder også dem, der er døde af sygdommen.

Personer smittet med ebola reagerer ved at kaste op og have diarré, mens nogle også får indre og ydre blødninger.

Den humanitære organisation Røde Kors har sendt et lægefagligt hold bestående af 19 personer afsted for at hjælpe.

Verdenssundhedsorganisationen WHO advarer dog om, at det nye udbrud kan blive vanskeligere at nedkæmpe end det, som DRCongo for få uger siden erklærede overstået.

Årsagen er, at det område, hvor udbruddet er konstateret, er præget af konflikt. Flere væbnede grupper er aktive i regionen, og det gør det stort set umuligt for læger og sundhedsorganisationer at arbejde i områderne.

/ritzau/