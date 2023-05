Ni personer og gerningsmand dør i masseskyderi i Texas

En bevæbnet mand har lørdag skudt og dræbt ni personer og såret mindst syv andre i et travlt indkøbscenter nord for Dallas i den amerikanske delstat Texas.

Det oplyser det lokale politi.

Den formodede gerningsmand, som myndigheder mener handlede på egen hånd, er blevet dræbt af en politibetjent foran centeret, siger politichefen i byen Allen, Brian Harvey, på et pressemøde.

Jon Boyd, der er chef for brandvæsnet i Allen, siger på samme pressemøde, at brandvæsnet har bragt mindst ni ofre med skudsår til hospitaler i området. To af dem har mistet livet.

Medical City Healthcare, der driver 16 hospitaler i området, siger i en udtalelse, at dets traumecentre behandler otte sårede, der er mellem 5 og 61 år gamle.

Hospitalet oplyser ikke tilstanden på de sårede.

/ritzau/