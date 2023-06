Ni senegalesere dør under uro efter dom mod politiker

Ni personer er blevet dræbt under uroligheder i Senegal torsdag.

Der udbrød demonstrationer, efter at oppositionslederen Ousmane Sonko er blevet dømt.

Det oplyser Senegals indenrigsminister, Antoine Felix Abdoulaye Diome, på statsligt tv.

48-årige Sonko er anklaget for at have voldtaget en kvinde, der arbejdede i en massageklinik, i 2021. Kvinden var 20 år, og Sonko er også dømt for at have fremsagt dødstrusler mod hende.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han nægter sig skyldig og siger, at anklagerne er politisk motiveret.

Politikeren blev frifundet for voldtægt, men blev fundet skyldig i en anden lovovertrædelse, der omhandler upassende adfærd over for personer under 21 år.

Sonkos parti, Pastef, siger også, at dommen er politisk motiveret. Efter dommen opfordrede partiet i en udtalelse borgerne til at "stoppe al aktivitet og gå på gaden".

/ritzau/Reuters