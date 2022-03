Ni ud af ti amerikanere kan smide mundbindet indenfor

Torsdag oplyser USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC), at det nedjusterer risikovurderingen for coronavirus i langt de fleste amerikanske områder.

Det betyder, at 92,9 procent af den amerikanske befolkning - eller mere end ni ud af ti amerikanere - nu bor i områder, der er klassificeret som enten lavrisikoområder eller mellemrisikoområder.

CDC anbefaler kun, at man bærer mundbind indenfor, hvis man bor i et højrisikoområde.

Dermed kan langt størstedelen af den amerikanske befolkning nu vinke farvel til mundbind i for eksempel biografen eller på restauranter.

For en uge siden oplyste CDC, at omtrent 72 procent af landets befolkning boede i områder, der var lav- eller mellemrisikoområder.

Det, at tallet vokser, er en indikation på, at antallet af indlagte, der er blevet testet positive for coronavirus, bliver ved med at falde.

Det er dog stadig uvist, om påbuddet om mundbind i offentlig transport vil blive ved med at stå ved kraft efter 18. marts.

Hvad angår mundbind i offentlig transport er der nemlig ikke tale om en anbefaling fra CDC, men derimod et påbud udstukket fra den amerikanske regering.

Det Hvide Hus sagde tidligere på ugen, at det stadig var ved at evaluere, om påbuddet skulle forlænges til efter 18. marts.

Det er egentlig ikke, fordi der er sket forfærdeligt meget i udviklingen af coronavirus i den seneste tid.

Men den måde som myndighederne opgør deres risikovurderinger på, er blevet markant ændret.

I sidste begyndte CDC nemlig at basere dets risikovurderinger på antallet af indlagte med coronavirus i stedet for antallet af smittede.

For bare en uge siden lød risikovurderingen, at 95 procent af amerikanske amter havde høj risiko for smitte. Torsdag lyder det således, at 92,9 procent af amerikanere ikke længere behøves at bruge mundbind indenfor, fordi de bor i et lav- eller mellemrisikoområde.

/ritzau/