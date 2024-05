Niårig pige i kritisk tilstand efter skudepisode i London

En niårig pige er i kritisk tilstand, efter at hun blev ramt i en skudepisode mod en restaurant i den britiske hovedstad, London.

Det oplyser britisk politi torsdag, skriver Reuters.

Episoden skete onsdag aften. Her blev pigen ramt, efter at en bevæbnet mand på en motorcykel skød mod tre mænd, der sad uden for restauranten i bydelen Hackney. Pigen befandt sig indendørs sammen med sin familie.

Ifølge Reuters og BBC oplyser politiet, at pigen lige nu kæmper for sit liv.

De tre mænd på henholdsvis 26, 37 og 42 år, som ifølge politiet ikke menes at kende pigen, fik også skudsår, men er i stabil tilstand på hospitalet.

Politiet oplyser videre, at den stjålne motorcykel blev fundet i nærheden.

/ritzau/