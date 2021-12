Nicaragua bryder diplomatiske forbindelser til Taiwan

- Folkerepublikken Kina er den eneste legitime regering, der repræsenterer hele Kina, og Taiwan er en uadskillelig del af kinesisk territorie.

Sådan lød det fra den nicaraguanske regering torsdag aften dansk tid, da den brød alle diplomatiske forbindelser med Taiwan.

Bruddet repræsenterer et allianceskift for Nicaragua, der i lang tid har haft diplomati med Taiwan.

Landet anerkender nu officielt Kinas enstats-politik, som ikke anerkender den taiwanesiske regering.

Det er et slag ikke bare for Taiwan, men også for USA.

Det kommer efter flere måneder med dårlig stemning mellem den amerikanske regering og Nicaraguas præsident, Daniel Ortega.

Faktisk var torsdag selv samme dag, som USA indførte sanktioner mod en af Ortegas sikkerhedsrådgivere, Nestor Moncada Lau, som USA mener, bedriver svindel med told og import for at forgylde medlemmer af Ortegas regering.

Det Hvide Hus har endnu ikke udtalt sig om Nicaraguas allianceskift, men en diplomat bosat i Taiwan har udtalt sig til nyhedsbureauet Reuters under betingelse af anonymitet.

- Det ser ud til, at Ortega har fået nok, siger kilden til Reuters.

Kilden forklarer, at med USA's nuværende sanktioner mod Ortegas regering, har der ikke været meget at hente i en alliance med USA for Nicaragua. Det kan forklare, hvorfor det centralamerikanske land ser mod Kina i stedet.

Kina er imidlertid glade for, at Nicaragua nu anerkender Taiwan som en del af Folkerepublikken Kina.

- Vi bifalder i allerhøjeste grad, at Nicaraguas regering har truffet den rigtige beslutning, hvilket også er i overensstemmelse med tidsånden og folks ønsker, skrev Kinas FN-ambassadør, Zhang Jun, på det sociale medie Twitter.

Det taiwanesiske udenrigsministerium ærgrer sig over Nicaraguas beslutning, oplyser ministeriet ifølge Reuters.

Der er ifølge USA nu kun 14 lande, som anerkender Taiwan som en selvstændig stat. Danmark er ikke iblandt dem.

/ritzau/Reuters