Nicaragua giver amnesti til involverede i blodige uroligheder

Ny lov om amnesti i Nicaragua kritiseres for at lade betjente, der slog hård ned mod demonstranter, gå fri.

Nicaragua giver amnesti til demonstranter og politifolk, der har været involveret i urolighederne i forbindelse med protester mod landets præsident, Daniel Ortega, i april sidste år.

Det skriver nyhedsbureauet AFP natten til søndag dansk tid.

Det står klart, efter at landets parlamentet lørdag godkendte en lov om amnesti til "alle dem, der tog del i begivenhederne, der begyndte 18. april 2018".

Den dag brød protesterne mod præsidenten ud i Nicaragua, hvilket blev håndteret hårdhændet af landets sikkerhedsstyrker.

Det fik det centralamerikanske land til at bevæge sig ind i en fire måneder lang krise.

Her blev 325 blev dræbt, mere end 20.000 blev såret, 770 blev fængslet og 60.000 flygtede fra landet. Det viser opgørelser fra Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder, skriver nyhedsbureauet AP.

Loven gælder ikke blot de involverede demonstranter, men lukker også for yderligere efterforskning og straffe mod de politistyrker, der var involveret i det blodige uroligheder.

Derfor mener kritikere, at loven tilgiver blodsudgydelserne begået af politiet og civile militante, der kæmpede imod de regeringskritiske demonstranter.

Politikerne i parlamentet, der kontrolleres af præsident Ortega, mener derimod, at loven stræber mod "forsoning" og "stabil og holdbar fred".

Regeringen har under forhandlinger med oppositionen lovet at løslade alle de fængslede demonstranter senest 18. juni.

I april blev 636 fanger løsladt fra fængslet. Men sigtelserne mod dem blev opretholdt, og de blev derfor placeret i husarrest og fik forbud mod at demonstrere.

FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, har tidligere skrevet på Twitter, at præsident Ortega "har forpligtelse til at garantere ansvarlighed og retfærdighed over for ofrene".

