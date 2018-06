Nicaraguas Ortega og demonstranter er enige om fredsproces

Der skal oprettes en sandhedskommission og volden, der har kostet 170 liv, skal stoppe, lyder meldingen.

Der er opstået et gennembrud i forhandlingerne om fred i det konfliktfyldte Nicaragua natten til lørdag dansk tid.

Nicaraguas regering og civile modstandsgrupper er nået til enighed om, at volden i landet skal stoppes efter to måneders blodige politiske konflikter, som har taget livet af 170 personer.

Den overraskende besked kommer få dage efter, at den sidste runde af forhandlinger mellem parterne, som mægles af biskopper fra den katolske kirke, gik i hårknude.

Det skriver de internationale nyhedsbureauer Reuters og AFP.

Der er desuden enighed om at nedsætte en sandhedskommission og invitere uafhængige internationale menneskerettighedsobservatører til at undersøge de seneste måneders voldelige hændelser.

Både Den Inter-Amerikanske Kommission for Menneskerettigheder (IACHR), FN og EU skal inviteres til at deltage i kommissionen, som også skal overvåges og medieres af den katolske kirke, oplyser kardinal Leopoldo Brenes ifølge AFP.

Uroen i landet begyndte, da præsident Daniel Ortega midt i april skar på pension og på sociale ydelser.

Siden har den 72-årige præsident stået over for tiltagende protester fra hovedsageligt unge, og beskyldninger er fløjet frem og tilbage mellem opposition og regering.

Ortega er blevet beskyldt for at bruge overdreven magt, mens han selv hævder, at højreorienterede grupper forsøger at destabilisere landet.

Under de voldsomme uroligheder har 170 personer mistet livet, mens omkring 1300 er blevet såret.

Den 16. maj indvilgede Ortega i at deltage i længe ventede krisesamtaler med demonstranterne, en såkaldt "national dialog", som den katolske kirke skulle mediere.

Og nu præcis en måned senere ser dialogen endelig ud til at have båret frugt.

/ritzau/