Nicolai Højgaard klarer som eneste dansker cuttet i major

Den danske golfprofil Nicolai Højgaard klarede fredag cuttet i årets anden majorturnering, PGA Championship, der afvikles på Oak Hill Country Club i Rochester i delstaten New York.

Den 22-årige dansker var efter sine første ni huller på vej ud af turneringen efter at have lavet to bogeys, men med birdies på hul 10, 12, 13, 15 og 17 vendte han skuden.

Højgaard sluttede med en score på tre slag under par for dagen, og en samlet score på tre slag over banens par var med lidt afstand nok til at klare sig videre blandt de 70 spillere, der skal i aktion lørdag og søndag også.

Her bliver spillet om en samlet præmiepulje, som svarer til knap 105 millioner kroner, hvorfra vinderen vinder 18,5 millioner kroner.

Nicolai Højgaards tvillingebror, Rasmus Højgaard, og Thorbjørn Olesen er til gengæld ikke med. Rasmus Højgaard var langt henne på sin runde fredag oppe og snuse til cut-grænsen, men på de sidste fire huller gik det galt.

Han endte således uden for banen på sit 15. hul og i vandet på sit 16. hul, og det gav ham en score på fire slag over par for dagen og ni slag over par samlet.

- Det var selvfølgelig ikke den fedeste dag, men det er, hvad der sker. Det er et svært setup i denne uge. Hvis ikke man er skarp, bliver man taget med bukserne nede, siger Rasmus Højgaard til TV3 Sport.

Endnu værre gik det for Thorbjørn Olesen, der nok ramte banen, men for tit missede fairway og desuden havde vise problemer med putteren på enkelte huller.

Syv slag over par for runden og samlet 11 slag over par sendte den øverst placerede dansker på verdensranglisten langt ned i stillingen.

- Jeg er skuffet over spillet, der generelt var frustrerende. Jeg fandt ikke rigtig spillet. Der er ikke så meget andet at sige til det egentligt, siger Olesen til TV 3 Sport.

