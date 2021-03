Nigel Farage går af som leder for partiet Reform UK

Richard Tice overtager posten som leder af partiet Reform UK, der tidligere var kendt som Brexitpartiet.

Nigel Farage, der i 2018 startede Brexitpartiet, som senere blev til Reform UK stopper som leder for partiet.

Det oplyste han lørdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Det endelige resultat (af brexit, red.) har afskåret Nordirland fra resten af Storbritannien og behandlet vores fiskere forfærdeligt, men vi er ude, og der er ingen vej tilbage, udtaler han.

- I forhold til vaccineudrulningen og handelsaftaler over hele kloden, ser vi allerede fordelene ved brexit, og EU har gjort sig selv til grin, siger Farage.

Han føler, at han nu kan påvirke offentligheden lige så godt gennem medier og sociale medier, som han kunne i sin rolle som partileder, fortæller han.

56-årige Farage startede i 2018 Brexitpartiet, der skulle advokere for brexit og sikre, at skilsmissen med EU blev gennemført.

Siden relancerede han sit parti og gav det navnet Reform UK i et forsøg på at bekæmpe den britiske regerings coronarestriktioner.

Men nu træder han ned fra posten og giver den videre til Richard Tice.

Farage er medstifter og tidligere leder af det EU-skeptiske parti Ukip - UK Independence Party.

Op til folkeafstemningen i juni 2016 om Storbritanniens medlemskab af EU var han blandt de mest fremtrædende tilhængere af en udmeldelse. Et lille flertal af vælgerne stemte for at forlade EU. Omkring to år senere forlod Farage Ukip.

Med Reform UK var hovedopgaven ifølge Farage at forhindre omfattende nedlukninger under coronakrisen. Kun de allermest sårbare samfundsgrupper skal beskyttes, mener partiet.

Den øvrige del af befolkningen skal derimod beskyttes gennem såkaldt flokimmunitet.

Partiet skiftede navn og mærkesag, blot få dage efter at premierminister Boris Johnson annoncerede nye omfattende tiltag for at forhindre coronasmitten i at sprede sig.

