Niger er blevet suspenderet fra Den Afrikanske Union (AU) på grund af et militærkup i landet for knap en måned siden.

Det oplyser unionen i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Unionen, der kan sammenlignes med EU i Europa, gentager desuden en opfordring til kupmagerne: Nigers væltede præsident, Mohamed Bazoum, skal løslades, og militæret skal opgive magten.

Nigers præsident og regering blev udsat for et militærkup 26. juli.

AU's freds- og sikkerhedsråd har tirsdag fremhævet Ecowas' beslutning om at etablere en styrke, der står standby til at kunne gå ind i Niger.

AU-Kommissionen er blevet opfordret til at gennemgå de mulige økonomiske, sociale og sikkerhedsmæssige konsekvenser, hvis det ender med, at sådan en styrke blander sig militært i situationen i Niger.

Ecowas er en sammenslutning af vestafrikanske lande.

Organisationen har sagt, at den er klar til at sende soldater ind i Niger, hvis det ikke lykkes på diplomatisk vis at løse konflikten.

AU består af 55 medlemsstater, der repræsenterer alle Afrikas lande.

Mohamed Bazoum blev 26. juli tvunget fra magten i Niger ved et kup, hvor landets nationalgarde proklamerede på nationalt tv, at den havde overtaget magten med landet og dets statslige institutioner.

Ifølge The New York Times har militærjuntaen truet med at slå Bazoum ihjel, hvis de vestafrikanske lande går ind i landet militært.

Juntaen har indsat Ali Lamine Zeine som premierminister.

Han er civil og er ikke selv én af dem, der gennemførte militærkuppet. Han er uddannet økonom og var Nigers finansminister i 00'erne.

De to højest rangerende ministre i Zeines regering, henholdsvis forsvars- og indenrigsministeren, stod til gengæld begge i spidsen for militærkuppet.

