Niger giver fransk ambassadør 48 timer til at forlade landet

Nigers militærjunta har givet Frankrigs ambassadør 48 timer til at forlade landet.

Det oplyser landets udenrigsministerium fredag.

Beslutningen skyldes blandt andet, at Frankrigs ambassadør Sylvain Itte har afvist at deltage i et møde med landets udenrigsminister, melder ministeriet.

Ifølge Nigers udenrigsministerium har Frankrig også handlet imod Nigers interesser på andre områder. Ministeriet uddyber dog ikke, hvad det drejer sig om.

26. juli blev Nigers nu tilfangetagne præsident, Mohamed Bazoum, tvunget fra magten ved et kup.

Militærjuntaen har dannet en ny regering i landet. Bazoum og hans familie holdes fanget af juntaen.

Frankrig - den tidligere kolonimagt i Niger - har opfordret militærjuntaen til at genindsætte Bazoum.

Det har juntaen dog ikke gjort.

Organisationen Ecowas, som er en sammenslutning af vestafrikanske lande, har sagt, at den er klar til at sende soldater ind i Niger, hvis det ikke lykkes på diplomatisk vis at løse konflikten.

Niger er det fjerde land i det vestlige Afrika, der er blevet udsat for et kup siden 2020. Mali, Guinea og Burkina Faso er de tre andre lande.

Juntaerne i Burkina Faso og Mali har sagt, at enhver militær intervention i deres naboland vil blive anset som en "krigserklæring" mod deres lande.

Hvis Niger skulle blive udsat for et angreb, har styrker fra Burkina Faso og Mali lov til at intervenere militært, har juntaen i Niger udtalt.

Niger blev for nylig suspenderet fra Den Afrikanske Union (AU) på grund af kuppet.

Unionen, der kan sammenlignes med EU i Europa, består af 55 medlemsstater.

