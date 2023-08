Niger giver fransk ambassadør 48 timer til at forlade landet

Juntaen i Niger, der tog magten i det vestafrikanske land i juli, udviser den franske ambassadør i hovedstaden Niamey Sylvain Itte.

Det oplyser Nigers udenrigsministerium, der er blevet udpeget af militærledelsen, i en udtalelse.

Udvisningen skyldes handlinger, som den franske regering står bag, der går imod Nigers interesser, lyder det fra udenrigsministeriet.

Ambassadøren har 48 timer til at forlade landet, der er en tidligere fransk koloni.

Tidligere fredag blev det også rapporteret, at USA og Tysklands ambassadører yderligere var blevet udvist af Niger, efter at tilsyneladende officielle udtalelser om det blev delt online. Det er imidlertid blevet afvist af Nigers udenrigsministerium.

Den vestafrikanske samarbejdsorganisation Ecowas gav i starten af august et ultimatum til kupmagerne om at genoprette den forfatningsmæssige orden.

Det er ikke blevet gjort, og derfor er de 15 vestafrikanske lande ved at gøre klar til at sende styrker ind i landet.

Det oplyste Elfenbenskystens præsident, Alassane Quattara, tidligere i august.

- Militærcheferne har stadig andre konferencer til at færdiggøre nogle ting, men de har tilsagn fra Konferencen for Statscheferne til, at operationen kan starte så hurtigt som muligt, sagde Quattara.

Landene er blevet enige om, at der skulle stå en reservestyrke klar mod den nigerske junta, som har smidt den demokratisk valgte præsident, Mohamed Bazoum, på porten.

Kupmagerne i Niger har udnævnt generalen Abdourahamane Tchiani som landets nye leder.

Niger var inden da en af de sidste strategiske partnere for Vesten i kampen mod islamiske terrorister i Sahel-regionen.

