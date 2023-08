Niger giver nabolande lov til at intervenere ved angreb

General Abdourahmane Tiani, der er leder af Nigers militærjunta, har givet de væbnede styrker fra Mali og Burkina Faso autorisation til at intervenere på nigersk territorie i tilfælde af et angreb.

Det oplyser udenrigsministrene fra de tre lande i en fælles udtalelse torsdag.

Nigers præsident, Mohamed Bazoum, og hans regering blev udsat for et militærkup 26. juli.

Militærjuntaen har dannet en ny regering i landet. Bazoum og hans familie holdes fanget af juntaen.

Ecowas har siden besluttet, at der skal stå en hær standby, der kan intervenere i Niger.

Ecowas er en sammenslutning af vestafrikanske lande.

Organisationen har sagt, at den er klar til at sende soldater ind i Niger, hvis det ikke lykkes på diplomatisk vis at løse konflikten.

/ritzau/Reuters