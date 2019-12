Nigeriansk mand dømt for svindel mod kvinder i Norge

Otte norske og finske kvinder blev narret af svensk-nigerianer til at betale i alt en million norske kroner.

En svensk-nigeriansk mand bosat i Norge er ved en norsk domstol idømt to års fængsel for at have svindlet kvinder for i alt over en million norske kroner.

Desuden skal han betale erstatning til de otte kvinder fra Norge og Finland, som han har franarret penge, skriver Bergens Tidende.

Manden er dømt for at have stillet sine bankkonti til disposition og så have overført penge, som han fik fra kvinderne, videre til sig selv eller andre i udlandet, hedder det i dommen.

Manden er også dømt for hæleri for omkring 120.000 norske kroner.

Syv af kvinderne er blevet narret til at tro, at de var i et romantisk forhold med manden.

Den ottende kvinde blev narret til at tro, at hun ville få et stort udbytte fra et udenlandsk selskab.

Den 41-årige dømte mand kommer oprindeligt fra Nigeria men er svensk statsborger og bosat i Norge.

Ifølge domstolen i Hardanger tæt ved Bergen har manden udgivet sig for at være læge eller FN-soldat i krigshærgede områder.

Han tog kontakt med kvinderne gennem sociale medier.

Derefter blev kvinderne bedt om at overføre penge til ham. Han har angiveligt sagt, at pengene ville gå til syge børn i konfliktområder.

Samlet set har de otte kvinder betalt lidt over en million norske kroner, som svarer til 750.000 danske kroner, til manden.

Han blev kendt skyldig ved retten i Hardanger tidligere på måneden og fik sin straf fredag.

/ritzau/NTB