Nigeriansk militærdrone dræber civile ved en fejl

En drone fra det nigerianske militær ramte søndag ved et uheld en landsby i den nordvestlige del af landet og dræbte flere dusin civile, der fejrede en muslimsk højtid.

Det oplyser både militæret, lokale myndigheder og indbyggere.

Nigerias væbnede styrker bruger ofte luftangreb i deres kamp mod såkaldte forbrydermilitser i den nordvestlige og nordøstlige del af landet, hvor jihadister udkæmper en 14 år lang konflikt.

Hæren har ikke givet detaljer eller et dødstal, efter at dronen slog ned sent søndag i landsbyen Tudun Biri, der ligger i delstaten Kaduna.

Indbyggere i landsbyen siger dog, at dusinvis er blevet dræbt eller såret.

Lokale embedsfolk melder også om døde.

- Muslimske troende, der efterlevede Maulud er ved en fejl blevet dræbt og mange andre såret efter et militært droneangreb, der havde terrorister og forbrydere som mål, siger Uba Said, der er guvernør i Kaduna.

Han har bedt om, at der bliver lavet en undersøgelse af hændelsen.

- Vi har begravet 85 personer, der blev dræbt i bombeangrebet, siger Idris Dahiru, en lokal indbygger, hvis familiemedlemmer er blandt de døde.

Han siger også, at mere end 60 sårede personer modtager behandling på et hospital.

- Jeg var inde i huse, da den første bombe blev smidt. Vi skyndte os til stedet for at hjælpe dem, der var ramt og så blev en anden bombe smidt, siger han.

- Min tante, min brors kone og hendes seks børn, konerne til mine fire brødre er blandt de døde. Hele min storebrors familie er døde bortset fra hans spædbarn, der overlevede.

Mange sårede er også bragt til et universitetshospital i Kaduna, som er delstatshovedstaden, siger delstatens sikkerhedskommissær, Samuel Aruwan, efter et møde med folk fra hæren og ledere i lokalsamfund.

Han siger, at angrebet har "dræbt adskillige og såret andre" uden at give et antal.

Ifølge hæren var der tale om en rutinemæssig mission mod militser, der "uforvarende påvirkede borgere", siger han.

Militsbander - lokalt kendt som banditter - har længe terroriseret dele af det nordvestlige Nigeria. De opererer fra baser dybt inde i skove og angriber landsbyer for at plyndre og kidnappe beboere for at få en løsesum.

I den nordøstlige del af landet er jihadister længe blevet skubbet tilbage fra det territorium, de har haft magten over, ved konfliktens højdepunkt. Der kæmpes stadig i området.

Mere end 40.000 personer er blevet dræbt og to millioner fordrevet siden 2009.

Bombeangreb fra det nigerianske militær har tidligere kostet civile liv.

Mindst 20 fiskere blev dræbt og adskillige såret i september 2021, efter at militæret fejlagtigt troede, at de var militante.

/ritzau/AFP