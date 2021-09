Nigerias hær: 6000 Boko Haram-krigere har overgivet sig

Næsten 6000 krigere fra den militante islamistiske bevægelse Boko Haram har over de seneste uger overgivet sig i Nigeria. Det er en af de mest markante masseafhopninger i det 12 år lange oprør.

Det hævder den nigerianske hær denne uge ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Hæren tilskriver selv udviklingen en øget indsats mod Boko Haram.

- I løbet af de seneste uger har over 5890 terrorister - herunder fodsoldater og deres generaler - overgivet sig sammen med deres familier til vores soldater i den nordøstlige del af landet, siger brigadegeneral Bernard Onyeuko ifølge Reuters.

Allerede for nogle uger siden meldte den nigerianske hær, at 355 Boko Haram-medlemmer havde indstillet kampene.

De mange overgivelser sker blandt andet, efter at lederen af Boko Haram i Nigeria, Abubakar Shekau, i maj blev meldt død.

Han menes at være død omkring 18. maj, da han udløste et bombebælte under en flugt fra krigere fra den rivaliserende gruppe Islamisk Stats Vestafrikanske Provins (Iswap).

Shekaus kontrol over gruppen var ifølge nyhedsbureauet AP blevet svækket over en årrække, og analytikere mener nu, at Boko Haram-medlemmer falder fra for at undgå at slutte sig til Iswap.

Boko Haram kæmper for oprettelsen af en islamisk stat i det nordlige Nigeria. I 2009 begyndte bevægelsen et oprør.

Guvernøren i delstaten Borno, Babagana Zulum, fortalte tidligere på måneden, at de mange overgivelser sætter staten "i en meget svær situation".

- Vi må vælge mellem en endeløs krig eller med forsigtighed acceptere de terrorister, der har overgivet sig. Det er meget smertefuldt og svært for enhver, der har mistet en af deres kære, siger han ifølge AP.

Den nigerianske hær har et afradikaliseringsprogram for blandt andet Boko Haram-krigere.

Men hovedfaciliteten til den indsats anslås at have en kapacitet på 700. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Kampe mellem Boko Haram og den nigerianske hær menes foreløbig at have kostet omkring 35.000 mennesker livet i Nigeria og dets nabolande.

FN anslår derudover, at omkring 300.000 er døde på grund af den humanitære krise, som kampene har udløst.

/ritzau/