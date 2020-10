Nigerias præsident: 51 civile er blevet dræbt under protest

Nigerias præsident har indtil nu undladt at nævne, at demonstranter har mistet livet under store protester.

I alt er 51 civile blevet dræbt under demonstrationer mod politivold i Nigeria, melder landets præsident Muhammadu Buhari fredag.

Det er første gang, at præsidenten indrømmer, at der har været dødsfald knyttet til de voldelige protester mod politiets brutalitet.

De landsdækkende demonstrationer mod politienheden Special Anti-Robbery Squad (Sars) begyndte den 8. september, og de er siden vokset drastisk.

Præsidenten siger ikke, hvorvidt politistyrkerne er ansvarlige for de mange dødsfald, men han konstaterer, at 11 politibetjente og 7 soldater også er blevet "dræbt af oprørerne". Dermed er det samlede dødstal 69.

Ifølge Amnesty International er mindst 56 demonstranter blevet dræbt under protesterne over hele landet de seneste 14 dage.

Buhari understreger fredag, at sikkerhedsstyrker har vist "ekstrem tilbageholdenhed", så længe uroen har været i gang.

Torsdag opfordrede præsidenten til at stoppe optøjerne i landet, men han undlod da at nævne noget om dræbte.

