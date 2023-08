Nigerias præsident satser på diplomatiet efter kup i Niger

Nigerias præsident, Bola Tinubu, mener, at en diplomatisk tilgang til situationen i nabolandet Niger er "den bedste vej frem".

Bola Tinubu, som også er leder af den vestafrikanske sammenslutning Ecowas, udelukker dog ikke, at det kan blive nødvendigt at intervenere militært for at bringe Nigers retmæssige præsident tilbage til magten efter kuppet i landet.

Det siger en talsmand for præsidenten ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Ingen muligheder er taget af bordet, siger talsmanden tirsdag aften.

Nationalgarden i Niger afsatte i slutningen af juli Nigers præsident, Mohamed Bazoum, som er demokratisk valgt. Ved kuppet blev han taget til fange.

Efterfølgende krævede Ecowas, at kupmagerne trak sig senest ved midnat søndag den 6. august. Hvis ikke kravet blev efterlevet, ville den vestafrikanske organisation overveje at gå militært ind i Niger.

Kupmagerne har dog ikke vist tegn på at ville opgive deres forehavende og lade Mohamed Bazoum komme tilbage til sit præsidentkontor.

Det er første gang, at Bola Tinubu eller en af hans talspersoner kommenterer situationen i Niger, efter Ecowas' deadline udløb søndag.

Hans mening er relevant, dels fordi han er leder af Ecowas, dels fordi han er præsident for Afrikas folkerigeste land og et af Nigers nabolande.

Også USA klamrer sig til håbet om en diplomatisk løsning.

Mandag holdt Victoria Nuland, der er USA's viceudenrigsminister for politiske anliggender, møde med Moussa Salaou Barmou, den selvudråbte forsvarschef for Nigers junta, og tre oberster, der støtter ham.

Det kom der dog ikke det store ud af.

- Samtalerne var ekstremt direkte og sommetider ganske svære, fordi vi presser på for en forhandlet løsning. Det var ikke let at vinde gehør her.

- De er ret faste i deres syn på, hvordan de vil fortsætte, og det stemmer ikke overens med Nigers forfatning, sagde Victoria Nuland efterfølgende ifølge Reuters.

Efter militærkuppet vedtog medlemslandene i Ecowas en række økonomiske sanktioner rettet mod Niger.

Ecowas-landene samles torsdag på et krisemøde i Nigerias hovedstad, Abuja, hvor de skal diskutere, hvad deres næste skridt skal være.

